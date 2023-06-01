¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ¿³²ÐÁê¼¡¤°¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è
µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ ÀÐÀî¸©¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ¿³²Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î¿å¾åµÁ¾ÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¡¢22Æü¸áÁ°1»þ39Ê¬¤´¤í¡¢µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕ¶á¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ¿³²Ð¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ8·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¼þÊÕ¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¿å¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¤Û¤«¤ÎÉÔ¿³²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿å¾åÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£