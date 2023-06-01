¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤¬46Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¡ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò·âÇË¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇ½ª¼ïÌÜ¤ò¾þ¤ë
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¡ÊÂç²ñ17ÆüÌÜ/¸½ÃÏ22Æü)
º£Âç²ñ¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤¬22Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥«¥Ê¥À¤ò²¼¤·¡¢1980Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥ÉÂç²ñ°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥Ã¥È ¥Ü¥ë¥Ç¥£¡¼Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡£1¿Í¤ÇÆÍÇË¤·¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥Ê¡¼ ¥Ø¥ì¥Ð¥Ã¥¯Áª¼ê¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤¬¸÷¤ê¡¢·ø¤¤¼é¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤¬±Ô¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤«¤é¥±¡¼¥ë ¥Þ¥«¡¼Áª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¡¢Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ï¸ß¤¤¤Ë·èÄêµ¡¤ò·ç¤¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£Àè¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼´Þ¤á1¥Á¡¼¥à4¿Í¤ÇÂÐÀï¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¥Ò¥å¡¼¥ºÁª¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢½÷»Ò¤â¥¢¥á¥ê¥«¤¬·è¾¡¤Ç¥«¥Ê¥À¤ò²¼¤·¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÃË½÷¤Ç¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥á¥À¥ëÁí¿ô¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î41¸Ä¤Ë¼¡¤°¡¢33¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£