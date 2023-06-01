¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô1°Ì¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î41¸Ä¡¡¥¯¥ì¥Ü¤¬¥¹¥¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë6¸Ä¤ÎÅÁÀâ¤Ä¤¯¤ë¡¡ÆüËÜ¤Ï²áµîºÇÂ¿¹¹¿·¤Î24¸Ä¤ÇÀ¤³¦5°Ì
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£¥á¥À¥ëÁí¿ô¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬41¸Ä¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹ ¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È ¥¯¥ì¥ÜÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾å¤êºä¤ò¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë»Ñ¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¡£
Âç²ñ16ÆüÌÜ¤Î¸½ÃÏ21Æü¡¢50km¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥ì¥Ö¥¹¥È¥ì¥à ¥Ë¡¼¥¨¥ó¥²¥Ã¥ÈÁª¼ê(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼)¤È¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢½ªÈ×¤Ë¡Ø¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¸Ä¿ÍºÇÂ¿6¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¼ïÌÜ´°Á´À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤ÏºÇÂ¿9¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥á¥À¥ëÁí¿ô¤ÏÁ´ÂÎ5°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¢¦¥á¥À¥ëÁí¿ô¥È¥Ã¥×5
41¸Ä ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼(¶â18¡¢¶ä12¡¢Æ¼11)
33¸Ä ¥¢¥á¥ê¥«(¶â12¡¢¶ä12¡¢Æ¼9)
30¸Ä ¥¤¥¿¥ê¥¢(¶â10¡¢¶ä6¡¢Æ¼14)
26¸Ä ¥É¥¤¥Ä(¶â8¡¢¶ä10¡¢Æ¼8)
24¸Ä ÆüËÜ(¶â5¡¢¶ä7¡¢Æ¼12)