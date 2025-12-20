£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡£µ£¶ºÐ¡¡ÍÆÂÎµÞÊÑ¡¢£³·î¥é¥¤¥ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Ï£²£³Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÊó¹ðÊ¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡¡£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü£±£¸»þ£±£¶Ê¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º£µ¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤¬£³£µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£³Æü¡¡£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¡¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×