¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÆ¹ñ 2¡½1¡Ê±äÄ¹¡Ë ¥«¥Ê¥À¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥ó¥¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤ÏÊÆ¹ñ¤¬±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿1980Ç¯¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¸ÞÎØ°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤ÏËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤ÎÁª¼ê¤¬2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡ä
¡¡80Ç¯¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¸ÞÎØ¤Ïµì¥½Ï¢¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿¯¹¶¤Ë¤è¤êÊÆ¥½¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂç³ØÀ¸¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¸ÞÎØ4Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡¢¥½Ï¢¤¬°µ¾¡Â³¤¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤â²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤ÆBÁÈ2°Ì¤Ç4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥ê¡¼¥°¤Ø¿Ê½Ð¡£¥½Ï¢¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òÇË¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¤Î2ÀïÌÜ¤ÇÎ¾¹ñ¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ´ÑµÒ¤¬Ç®¶¸Åª¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢Âè1P¤Ï¥½Ï¢¤¬Àè¹¶¤·¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯Å¸³«¤Ç2¡½2¡£Âè2P¤Ë¥½Ï¢¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3P¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤Î8Ê¬39ÉÃ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10Ê¬0ÉÃ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¨¥ë¥¸¥ª¡¼¥Ë¤¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥½Ï¢¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç4¡½3¤Ç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï3ÀïÌÜ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¡¢¥½Ï¢¤â¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ5¤ÎÊÆ¹ñ¤¬4ÅÀ¤Î¥½Ï¢¤ò¾å²ó¤ê¡¢1960Ç¯¥¹¥³¡¼¥Ð¥ì¡¼¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É»ï¤¬Áª¤Ö¡Ö20À¤µª¤Î½ÐÍè»ö¡×1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï20¿Í¤Î¤¦¤Á13¿Í¤¬¸å¤ËNHLÆþ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¸ÞÎØ¤ÇºÆ¤ÓÊÆ¹ñ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£