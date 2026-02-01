£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡¡
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸åÆü¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¡¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü¡¡£±£¸»þ£±£¶Ê¬¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º£µ¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬£³£µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£¹·î£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÇ¾¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢£²£°Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£´û¤Ë¤¬¤ó¤Ç£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ö¼Â¾å¡¢±éÁÕ³èÆ°¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢Æ±£²£·Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥É¥é¥à³èÆ°¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤À¼¤ÇÀë¸À¤·¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï£±£¹£·£°Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¡££¶ºÐ¤Îº¢¡¢ÃÏ¸µ¤Î¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¥É¥é¥à¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯¤ËÆ±¤¸¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¤ÇÆ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ó£Õ£Ç£Õ£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¤È¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÏÂ»Ô½Ð¿È¤Î£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡Ê²ÏÂ¼Î´°ì¡Ë¤È¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡ÊÅö»þ¤Ï£Ì£Õ£Î£Á£Ã£Ù¢¨ÆÉ¤ßÆ±¤¸¡Ë¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖÄ®ÅÄ£Ð£Ì£Á£Ù¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å¡×¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢Ìó£³Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¶Êºî¤ê¤ä±éÁÕ¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡£¹£²Ç¯£µ·î£²£±Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£É£Í£Á£Ç£Å¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢£¹£µÇ¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï£µËü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¹£¶Ç¯£±£²·î£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¡£¡Ö½¼ÅÅ´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÏÍâ£¹£·Ç¯¤Ë¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½©¸µ¹¯»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Î£ï¡¡£Ó£ô£é£ã£ë£ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÎÀ¼¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ìó£±Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ç¯£±£²·î£±£·Æü¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î³èÆ°ºÆ³«¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡££¹£¸Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï¡¢£²Æü´Ö¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç·×£±£°Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£²£°£°£°Ç¯£±£±·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢²ò»¶¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö½ªËë¡×¤òÀë¸À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£²Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë½ª»Ï¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£°£·Ç¯¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££±£°Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¥É¥é¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²»³Ú³èÆ°°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÅÙ¡¹½Ð±é¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÅ·Íë¸®¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯£µ·î¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡££³¿Í¤Î»ÒÊõ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡ËËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡££±£¹£·£°Ç¯£±·î£±£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡££¸£¹Ç¯¡¢²ÏÂ¼Î´°ì¡Ê£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡Ë¤é¤È£µ¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤ò·ëÀ®¤·¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¡££¹£²Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£É£Í£Á£Ç£Å¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£·Ç¯¡ÖÍî²¼¤¹¤ëÂÀÍÛ¡×¤Ç¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£°£°Ç¯£µ·î¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡££°£°Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢£°£²Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢£°£´Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£