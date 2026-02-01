¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯2·î23Æü(·î)¡ÖÄ¹°òÆþ¤ê·Ü¤Ä¤¯¤Í¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÄ¹°òÆþ¤ê·Ü¤Ä¤¯¤Í¡× ¡ÖÂçº¬¤Èºù¥¨¥Ó¤ÎÀÄ¤Î¤êßÖ¤á¡× ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¤ª¤«¤«¼Ñ¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Íñ²«¤ò¤«¤é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Ï¤´ÈÓ¤â¤ª¼ò¤â¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¹á¤êÎÉ¤¤ßÖ¤á¤â¤Î¤È¥Û¥Ã¥³¥ê¤¹¤ë¥«¥Ü¥Á¥ã¼Ñ¤ÎÁÈ¹ç¤»¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÄ¹°òÆþ¤ê·Ü¤Ä¤¯¤Í
ÄêÈÖ¤Î·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Ë¡¢Ä¹°ò¤òº®¤¼¹þ¤ß¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¿©´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤ò¾È¤ê¤è¤¯¼Ñ¤«¤é¤á¤Æ¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§398Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
Ä¹°ò 4~5cm(80g)
Çò¥Í¥® 1/4ËÜ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/3
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
ÍñÇò 1¸ÄÊ¬
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¡ã¤Ä¤¯¤Í¥¿¥ì¡ä
¿å 50ml
¼ò Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸3
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸1~2
Çò¥´¥Þ ¾¯¡¹
Íñ²« 1¸ÄÊ¬
2. (1)¤ËÍñÇò¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ý¥Ã¥Æ¥ê¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÊÒ·ªÊ´¤ÈÄ¹°ò¡¢Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
3. ¼ê¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ì¤ê¡¢(2)¤ò4ÅùÊ¬¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ¶·¿¤ËÀ®·¿¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¼ê¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯À®·¿¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤éÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å50ml¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤Æ4¡Á5Ê¬Ãæ²Ð¤«¤é¼å²Ð¤Ç¾Æ¤¯¡£
5. ¡ã¤Ä¤¯¤Í¥¿¥ì¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤æ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
6. (5)¤Ë¥¯¥·¤ò»É¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¾å¤«¤éÇò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ê¡¢Íñ²«¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡ÛÂçº¬¤Èºù¥¨¥Ó¤ÎÀÄ¤Î¤êßÖ¤á
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤Èºù¥¨¥Ó¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§59Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
´³¤·ºù¥¨¥Ó Âç¤µ¤¸2
ÀÄ¤Î¤ê Âç¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
±ö ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸2
2. ³¸¤ò¤·¤Æ¡¢Âçº¬¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÃæ²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
3. ³¸¤ò¼è¤ê¡¢¤¤Óº½Åü¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¤ª¤«¤«¼Ñ
¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¾®¤µ¤¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»È¤¨¤Ð¤À¤·¤¤¤é¤º¤Ç´ÊÃ±¡£±£¤·Ì£¤Î¿Ý¤¬¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î´Å¤µ¤ò¥¥ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§133Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¿å 200ml
¤«¤Ä¤ªÀá (¾®)1ÂÞ
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸2
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
2. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¼Ñ½Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¼ÑÊø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
