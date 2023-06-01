»³¸ý¡¦¾å´ØÄ®µÄÁª¡¡»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¡ÖÃæ´ÖÃùÂ¢¸Ë¡×¤¬ÁèÅÀ¡¢·×²è»¿À®¤¬È¿ÂÐ¤ÎµÄÀÊ¿ô¾å²ó¤ë
»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß·úÀß·×²è¤ò¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤·¤¿»³¸ý¸©¾å´ØÄ®µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¤¤Î¤¦¡Ê22Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢·×²è»¿À®¤¬È¿ÂÐ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï2023Ç¯8·î¤ËÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß·úÀß·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄ®µÄÁª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äê¿ô10¤ËÂÐ¤·¤Æ12¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢·×²è¤Ë»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤¬5¿Í¡¢È¿ÂÐ¤¬3¿Í¡¢Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2¿Í¤¬ÅöÁª¡£·×²è»¿À®¤¬È¿ÂÐ¤ÎµÄÀÊ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿8Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ò1.74¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ë78.86%¤Ç¤·¤¿¡£
À¾Å¯É×Ä®Ä¹¤Ï¡ÖÁªµó·ë²Ì¤Ï·×²è¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£