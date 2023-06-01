LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¡¡56ºÐ
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£56ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
LUNA SEA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬º£·î17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯9·î¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¡£7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRYUICHI¤µ¤ó¡¢SUGIZO¤µ¤ó¡¢INORAN¤µ¤ó¡¢J¤µ¤ó¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¡¢¡Ö·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ï¡¢¸åÆü¡¢Àß¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£