¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè24Àá ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È vs ¥º¥¦¥©¥ì »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè24Àá ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤È¥º¥¦¥©¥ì¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü22:30¤Ë¥¬¥ë¥²¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ï¥¢¥ë¥Á¥ç¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ñ¥Î¥Õ¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥¢¥ó¡¦¥«¥È¥ê¥Ì¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥Ç¥Ó¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥º¥¦¥©¥ì¤Ï¥³ー¥¨¥ó¡¦¥³¥¹¥È¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥·¥ç¥é¡¦¥·¥ç¥ì¥Æ¥£¥ì¡ÊMF¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¹¡¦¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
12Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Î¥À¥Ë¡¦¥Ç¥Ó¥È¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥é¥ë¥³¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¥ë¥é¥ó¥É¡ÊDF¡Ë¤«¤éAgougil Oualid¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
62Ê¬¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ë¥Á¥ç¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ñ¥Î¥Õ¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥À¥Ó¥É¡¦¥ß¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
71Ê¬¡¢¥º¥¦¥©¥ì¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥³¡¦¥Öー¥ë¥áー¥¹¥¿ー¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥ë¥¹¥¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
73Ê¬¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥è¥¢¥ó¡¦¥«¥È¥ê¥Ì¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¤¥§¥¹¥Ñー¡¦¥«ー¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
79Ê¬¥º¥¦¥©¥ì¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥ë¥¹¥¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¿¥¤¥¹¡¦¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
90Ê¬¡¢¥º¥¦¥©¥ì¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥¯¥È¥¤¥ó¥Ïー¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Æ¥¤¥¹¡¦¥Ù¥ë¥¿ー¥·¥å¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+1Ê¬¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥Ð¥¤¡¦¥¼¥¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ï¥éー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+3Ê¬¤Ë¥º¥¦¥©¥ì¤Î¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥ë¥¹¥¡ÊMF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ï65Ê¬¤ËAgougil Oualid¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-23 00:40:36 ¹¹¿·