リーグ・アン 25/26の第23節 オセールとレンヌの試合が、2月22日23:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。

オセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、セク・マーラ（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、アルノー・ノルダン（FW）、セバスティアン・シマニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。レンヌのマフディ・カマラ（MF）がゴールを決めてレンヌが先制。

さらに22分レンヌが追加点。セバスティアン・シマニスキ（MF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに45分レンヌが追加点。ムーサ・アルタマリ（MF）のアシストからマフディ・カマラ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とレンヌがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、レンヌが0-3で勝利した。

なお、オセールは55分にエリシャ・オウス（MF）に、またレンヌは47分にクエンティン・メルラン（DF）、76分にバランタン・ロニエ（MF）、81分にアンソニー・ルーオー（DF）、85分にマフディ・カマラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-23 01:00:35 更新