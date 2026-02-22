¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡ÛÊÆ¹ñ¤¬46Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡ª½ÉÅ¨¥«¥Ê¥À¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë2¡½1¤Ç·àÅª¾¡Íø
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¡¡ÊÆ¹ñ 2¡½1 ¡Ê±äÄ¹¡Ë¥«¥Ê¥À¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥ó¥¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡º£Âç²ñºÇ¸å¤Î¥á¥À¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤Ï22Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥ó¥¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤¬2¡½1¤Ç¥«¥Ê¥À¤ò²¼¤·¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿80Ç¯¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥ÉÂç²ñ°ÊÍè¡¢12Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É6Ê¬¡¢FW¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ë¥Ç¥£¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè3¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ï¸ß¤¤¤Ë·è¤á¼ê¤ò·ç¤¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£1Ê¬41ÉÃ¡¢FW¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡Ê¥Ç¥Ó¥ë¥º¡Ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤ÎÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÀï¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ°ÊÍè¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê¡£²áµî7²ó¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë1¾¡6ÇÔ¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï14Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ°ÊÍè¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËËÌÊÆºÇ¹âÊö¤ÎNHLÀª¤Î½Ð¾ì¤¬¼Â¸½¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡ÖU¡¦S¡¦A¡×¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£