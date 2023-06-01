ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）の閉会式をもって熱戦に幕を下ろす。冬季で史上最多メダル24個と躍動した日本。締めくくりのセレモニーで大役を務める選手に、ファンからは歓喜が相次いだ。

6日（日本時間7日）の開会式で、日本選手団の旗手を務めたのはスピードスケート男子の森重航とスノーボード女子ハーフパイプの冨田せなだった。

大会組織委員会はこの日までに、閉会式の各国選手団の旗手を発表。日本は森重とフィギュアスケート女子の坂本花織が名を連ねた。

今季限りで現役を引退する坂本は、最後の五輪で団体、個人ともに銀メダルを獲得。大役で夢舞台に別れを告げる25歳に、ファンも反応した。

Xには「かおちゃん、閉会式で旗手やるんだ それは見なあかん！」「かおちゃんが旗手なら閉会式リアタイするか…」「かおちゃん、閉会式の旗手なのか、最後の最後までお疲れ様やね。いい思い出になるな」「かおちゃん旗手うれしすぎ」「旗手、かおちゃんなんだ 胸いっぱい」「最後の最後まで楽しんでたくさん思い出作ってほしい！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）