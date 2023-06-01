¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¡¡20¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ
Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿20¿Í¤¬23Æü¸áÁ°0»þÈ¾¸½ºß¤âÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß½õ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÏÅÄ¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¡Ö²¼¤ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬µÞ¹ß²¼¤·¡¢15¿Í¤«¤é20¿Í¤¬ÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÏÃÏ¾å¤«¤é30¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷¤Î»Ò2¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷20¿Í¤¬¡¢¸½ºß¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡§
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Æ¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¹ß¤ê¤ÆÂÔµ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢µ¢¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡£
¸½ºß¡¢¤±¤¬¿Í¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ì»þ¤¢¤ï¤»¤Æ1200¿Í¤Û¤É¤¬ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤é¤ì¤ºÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµß½õ³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£