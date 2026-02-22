B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¸å·Ñ¼Ô¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼10ÈÖ¤Ç·èÃå¤«¡¡°ÜÀÒ±½½ä¤êÍ§¿Í¤¬¼¨º¶¡Ö¤¤¤Ä¤«¸Î¶¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¢¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¼þÊÕ¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÙ²ËÃæ¤Î¥É¥Ð¥¤¤ÇÆ±ÀÊ¤·¤¿Í§¿Í¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥È¥¥¥ó¥Ç»á¤¬SNS¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«Èà¤ò¸Î¶¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ØÏ¢¤ìÌá¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È¼¨º¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¿ô»þ´Ö¸å¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î¶¿½¥¤ä¡¢ËÜ¿Í¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢²±Â¬¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸òÂå»þ¤ËÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¡×¤Î±½¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¼ç¾¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Â¦¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÍ§¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤È¶¦±é¤·¡¢Æ´¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î10ÈÖ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë»êÊõ¤Îµî½¢¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£