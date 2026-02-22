¤É¤³¤Ç»È¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¡©¡¡ÃæÈ×µ¯ÍÑ¤â¸«¤é¤ì¤ëÄ¹¿ÈFW¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸·¤·¤¤»ëÀþ¡¡¡ÖÈà¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤À¡×
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥¢¥é¡¼»á¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¡Ê24¡Ë¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹198cm¤ò¸Ø¤ëÄ¹¿È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤Æ°¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤ÏºÇÁ°Àþ¤Ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤ò°ìÎó²¼¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç»î¤¹»î¹ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤À¡£Èà¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¶â³Û¤Ï7000Ëü¥Ý¥ó¥É¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥´¡¼¥É¥ó¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤¬¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÈà¤é¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï10ÈÖ¥¿¥¤¥×¤«¡©¤ª¤½¤é¤¯°ã¤¦¡£ÃæÈ×¤ÎÌò³ä¤Çµ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÓÎÏ¤âÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Ä¹Ç¯¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤Ê¤¤¡£2ÅÀÌÜ¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤À¡×
¡Ö¥¤¥µ¥¯¤Î¾õ¶·¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¡¢¤½¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥µ¥¯ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤È¥¦¥£¥Ã¥µ¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ë¡³°¤Ê¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡×
¡Ö¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤Þ¤À¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£Èà¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÂÎ³Ê¡¢¥×¥ì¥¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦¤Î²¼¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀï½Ñ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤é¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Á´¤¯¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Èà¡Ê¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¡Ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¡Ê¥Ï¥¦¡Ë¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î°ÌÃÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¡×¡Ê¡ØPremier League Productions¡Ù¤è¤ê¡Ë
°ÜÀÒ¶â¤¬¹â¤¯¡¢´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥¢¥é¡¼»á¡£ÃæÈ×¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£