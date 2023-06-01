17日間にわたって熱戦が繰り広げられたミラノ・コルティナオリンピック™。まもなく閉会式が行われます。閉会式が行われるイタリア北部・ベローナから中継でお伝えします。

閉会式はこのあと、世界遺産にもなっている古代ローマ時代の円形闘技場で行われることになっています。

今大会で日本が獲得したメダルは、冬季オリンピックとしては過去最多となる24個、金メダルも5個と最多だった長野オリンピックに並びました。

フリーでは世界歴代最高得点を叩き出し金メダルをつかみ取ったフィギュアスケート・りくりゅうペアをはじめ、日本代表の選手たちは観客の心をつかみ、記憶に残るすばらしい活躍を見せました。

そして、今大会は広域分散型開催で、4つの地域で競技が行われました。運営の難しさなどが指摘されていましたが、それぞれの会場にはパブリックビューイングも設置され、ボランティアの人たちのオリンピックを盛り上げ、成功させようとする一体感がありました。

史上初めて、ミラノとコルティナの2か所に灯された聖火は、現地時間の今夜、同時に役目を終え、来月から始まるパラリンピックへと繋がっていきます。