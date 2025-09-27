£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬»àµî¡Ä£µ£¶ºÐ¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÇ¾¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¸øÉ½¡¡¥é¥¤¥ÖÉüµ¢ÌÜ»Ø¤¹¤â¡ÖÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¸á¸å£¶»þ£±£¶Ê¬¤Ë¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤ËÇ¾¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈà¤¬£³£µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Á´Ê¸
³§ÍÍ¤Ø
£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼ ¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü £±£¸»þ£±£¶Ê¬ ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º£µ¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£³Æü
£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¡¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á
¡¡¢¡¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡ËËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡££±£¹£·£°Ç¯£±·î£±£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡££¸£¹Ç¯¡¢²ÏÂ¼Î´°ì¡Ê£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡Ë¤é¤È£µ¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤ò·ëÀ®¤·¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¡££¹£²Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£É£Í£Á£Ç£Å¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£·Ç¯¡ÖÍî²¼¤¹¤ëÂÀÍÛ¡×¤Ç¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£°£°Ç¯£µ·î¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡££°£°Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢£°£²Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢£°£´Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£