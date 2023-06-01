¡Ø¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡ÙÅð»£Èï³²¤ÇË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ÎÊý¿Ë¡¡ºÂÀÊÈÖ¹æ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¤¦¤¨¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡×²þ¤á¤Æ¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Ë·Ù¹ð
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Õ¥§¥¹¡ØEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡Ù¡Ê¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤¬¡¢21Æü¤è¤ê²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÃæ¡£ËÜÆü23Æü¤¬³«ºÅºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢»£±Æ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¡¢¤½¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤¬SNS¤ËÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÊý¿Ë¤À¤È¶¯¤¯·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É¥í¥ó¥®¥Ì¥¹¤ÎÁä¡É¼ê¤Ë¤·¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¹â¶¶ÍÎ»Ò¡¡¡Ø¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Åð»£¼Ì¿¿¤¬SNS¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¸ø¼°¤¬Ãí°Õ´µ¯¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ØEVANGELION:30+¡¨¡Ù¤Î¡ØSTAGE AREA¡Ù¸ø±é¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åð»£¹Ô°Ù¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤òSNSÅù¤ËÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦¶¦Í¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸ø±é±¿±Ä¤ª¤è¤ÓºîÉÊ¤Î¸¢Íø¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ç¤¯¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¦Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢¸ø±éÆâ¤ÎºÂÀÊÈÖ¹æÅù¤òÆÃÄê¤Î¤¦¤¨¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Ï¸·¤Ë¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤«¤é2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¼þÇ¯´ë²è¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Å¸¼¨¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÊªÈÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤Î¾å±Ç¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù½é¤Î²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢30¼þÇ¯¤ò°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
