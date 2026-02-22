LUNA¡¡SEA¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¡¡¿¼Ìë¤ÎÎóÅç¤ËÈá¤·¤ß¹¤¬¤ë¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íè·î12Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤³¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø23ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊó¹ð¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¡ÖÈá¤·¤¤¤Ê¡£¡£¡£¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ±³¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¨¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯²á¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤é°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¤¬1¿Íµï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö12Æü¤Ë¤¢¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥àÄ°¤±¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¨¤Ã¿¿Ìð¤¯¤ó±³¤ä¤í¡×¡ÖÈá¤·¤ß¤ÇÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£