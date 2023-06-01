LUNA SEA¡¢¥É¥é¥Þー¡¦¿¿Ìð¤¬56ºÐ¤Ç»àµî¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÌó5Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¹ðÇò
¡¡LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¡ÊDr¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛLUNA SEA¡¦¿¿Ìð¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÌó5Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¹ðÇò¡Ë
¡¡¿¿Ìð¤Îë¾Êó¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£2·î17Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÇ¾¼ðáç¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÂ¾õ¤òÀâÌÀ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢7ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¸ø±é¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯2025Ç¯2·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·ëÀ®35¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¡¢³èÆ°¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀèÆü¤á¤Þ¤¤¤ÇÅÝ¤ì¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Åö½é¤Ï¼ªÀÐ¤¬¥º¥ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²óÉü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¸åÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤ÇMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦Â¦Æ¬Éô¤Ë¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ®ÉÂ¹ðÇòÅö»þ¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë»þ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤È´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤Î»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤â¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á4¿Í¤Ï²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¿¿Ìð¤Ë¤Ï²¿¤â¿´ÇÛ¤»¤º¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÆ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é5¥«·î¡¢¿¿Ìð¤Ï56Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¢£LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È
LUNA SEA¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þー ¿¿Ìð¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü 18»þ16Ê¬ ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æー¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Óー¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î23Æü
RYUICHI¡¢SUGIZO¡¢INORAN¡¢J¡¿LUNA SEA
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë