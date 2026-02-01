ラ・リーガ 25/26の第25節 ヘタフェとセビリアの試合が、2月22日22:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、ニエル・モペー（FW）、ガブリエル・スアソ（DF）らが先発に名を連ねた。

26分にヘタフェのジェネ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から2人が交代。バティスタ・メンディ（MF）、ガブリエル・スアソ（DF）に代わりチデラ・エジュケ（FW）、アドナン・ヤヌザイ（MF）がピッチに入る。

55分、セビリアが選手交代を行う。タンギ・クアシ（DF）からホセ・カルモナ（DF）に交代した。

64分に試合が動く。セビリアのアコル・アダムズ（FW）のアシストからジブリル・ソウ（MF）がゴールを決めてセビリアが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、セビリアが0-1で勝利した。

なお、ヘタフェは28分にフアン・イグレシアス（DF）に、またセビリアは53分にタンギ・クアシ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-23 00:10:12 更新