LUNA¡¡SEA¿¿Ìð¤µ¤óµÞ»à¡¡ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¡¡¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¡È¿´Â¡¡É¼ÂÎÏÇÉ
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íè·î12Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤³¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø23ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊó¹ð¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏÇ½³Ú»Õ¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢3ºÐ¤«¤éÍØ¶Ê¤äÂÇ³Ú´ï¤Ê¤É¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¡£¹â¹»»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¡¢Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿SUGIZO¡Ê56¡Ë¤é¤È¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£²ò»¶¡¢ÊÌ¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¹çÎ®¤ò·Ð¤Æ¡¢LUNA¡¡SEA¤È¤·¤Æ1992Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯Âå¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¿´Â¡¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¼ÂÎÏÇÉ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢É¹¼¼µþ²ð¡Ê65¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤«¤é²¼¤ê¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¥È¡¼¥¯¤ÏÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â¡È¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡ËËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡£1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¡£LUNA¡¡SEA¤È¤·¤Æ92Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIMAGE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï2000Ç¯¤Ë¡Ö½ªËë¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¡¢10Ç¯¤ËºÆ³«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï00Ç¯5·î¤ËÀÐ¹õ¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£09Ç¯¤«¤é¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÀìÌçÅ¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£