¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íè·î12Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤³¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø23ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊó¹ð¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÈ¯É½Á´Ê¸¡£
¡¡³§ÍÍ¤Ø
¡¡LUNA¡¡SEA¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¡¿¿Ìð¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡¡18»þ16Ê¬¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA¡¡SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯2·î23Æü
¡¡RYUICHI¡¢SUGIZO¡¢INORAN¡¢J/LUNA¡¡SEA