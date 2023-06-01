wyse¡¢2002Ç¯È¯É½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø
wyse¤¬ËÜÆü2·î23Æü¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù¤ò³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
2002Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹´ü¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£½ö¾ðÀ¤È¹¶·âÀ¤òÆâÊñ¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¯¥á¥í¥Ç¥£¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤âÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¤ß¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ËÜºî¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢wyse¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãwyse Live Tour 2026¡ØCalm+¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡È¡Ü(¥×¥é¥¹)¡É¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢¸½ºß¤Îwyse¤È¤·¤ÆºÆÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÀ®¤«¤é27Ç¯¤Î»þ¤ò½Å¤Í¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡ÈCalm¡É¤Î¿¼²½¤È³ÈÄ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù¤ÎºÆÈ¯¸«¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¡ãCalm +¡ä¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ãwyse Live Tour 2026¡ØCalm+¡Ù¡ä
5·î30Æü(ÅÚ)¡¡·§ËÜ B.9 V2
open14:30 / start15:00
5·î31Æü(Æü)¡¡·§ËÜ B.9 V2
open13:00 / start13:30
6·î13Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° ElectricLadyLand
open14:30 / start15:00
6·î14Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬ ROXY
open14:00 / start14:30
6·î27Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
open14:30 / start15:00
6·î28Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
open14:30 / start15:00
7·î11Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦OSAKA MUSE
open14:00 / start14:30
7·î12Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
open14:30 / start15:00
8·î22Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH
open14:30 / start15:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 7,000±ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¡ÚFCÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/14(ÅÚ)21:00¡Á3/1(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/st1/l4k30m94nujwjwyd0eab
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Àè¹Ô ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/2(·î)12:00¡Á3/8(Æü) 23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/wyse/
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§4Ëç¤Þ¤Ç
·èºÑÊýË¡¡§¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Æ¬¡¦PayPay¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦MB¥¥ã¥ê¥¢
°ú¼èÊýË¡¡§»æ¥Á¥±¥Ã¥È(Å¹Æ¬)¡¦ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È(¥¢¥×¥ê)
¢£¡ãwyse Live Tour 2026¡ØCalm+¡ÙFC¸ÂÄê Live & Event¡ä
5·î30Æü(ÅÚ)¡¡·§ËÜ B.9 V2
open18:30 / start18:45
6·î13Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° ElectricLadyLand
open18:30 / start18:45
6·î14Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬ ROXY
open18:00 / start18:15
6·î27Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
open18:30 / start18:45
6·î28Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
open18:30 / start18:45
7·î11Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦OSAKA MUSE
open18:00 / start18:15
7·î12Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
open18:30 / start18:45
8·î22Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH
open18:30 / start18:45
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5,000±ß(¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¡ÚFC¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/14(ÅÚ)21:00¡Á³Æ¸ø±éÆüÁ°Æü 23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/st1/euutzirxy435y0pd9nll
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§4Ëç¤Þ¤Ç
·èºÑÊýË¡¡§¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Æ¬¡¦PayPay¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦MB¥¥ã¥ê¥¢
°ú¼èÊýË¡¡§»æ¥Á¥±¥Ã¥È(Å¹Æ¬)¡¦ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È(¥¢¥×¥ê)
¢£¡ØLive Tour 2025¡Ø1999-2001¡ÙLive CD¡Ù
Àè¹ÔÈÎÇä¡§¡ã27¤Î´ñÀ×¡ä2·î14Æü(ÅÚ)¡÷Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ë¤Æ
CHR-0030¡¡6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¹ë²Ú¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯6¥Ñ¥Í¥ë»ÅÍÍ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦2025Ç¯6·î2Æü¸ø±é¤ÎLive¼Ì¿¿&1999Ç¯¡Á2001Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê
01.Feeling¡Ä
02.A¡ånd Crash!!
03.Blank paper
04.Virus¡ÖÀÖ¤ÈÇò¤È¹õ¤ÎÄêµÁ¡×
05.Îä¤¿¤¤¥Ù¥Ã¥É
06.Swella para Scyallu para Sail
07.Sweet rain
08.¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¯¤·¤¿ËÍ¤È¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë·¯
09.You gotta be
10.Miss t¡ß¡ß¡ß
11.Ï©ÃÏÎ¢¤Î¥ë¡¼¥ë
12.Scribble of child
13.¤¢¤ÎÆü¤ÎÇò¤¤Ä»
¢£¡ãPsycho le Cému presents¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¥º¡×2026¡ä
2·î28Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêSUPERNOVA
open17:00 / start17:30
½Ð±é¡§Psycho le Cému / wyse
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï8,800(ÀÇ¹þ)
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¹ØÆþ¡§https://l-tike.com/plc/
¢£¡ãMORI Birthday Live 2026¡ä
4·î11Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÀÄ»³RizM
¡¦°ìÉô¡§open14:30 / start15:00
¡¦ÆóÉô¡§open18:30 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
³ÆÉô 7,000±ß
¢¨¼õÉÕURL¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ
¢£¡ãTHE MICRO HEAD 4N¡ÇS presents MONTHLY 2MAN¡ÖB-EAST¡×¡ä
4·î12Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê¥»¥ë¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È
open17:00 / start17:30
½Ð±é¡§THE MICRO HEAD 4N¡ÇS / wyse
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï6,600(ÀÇ¹þ)
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í× / Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¹ØÆþ¡§https://w.pia.jp/t/tmh4ns-26/
