¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛµûÃ«¹á¿¥¤ÏÍ¥¾¡Àï£³¹æÄú¡¡Ìó£¶Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤Ø¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£²Àï¡¦¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤Ï£²£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µûÃ«¹á¿¥¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£°¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¤¥ó¿åÌîË¾Èþ¤Î°ì½Ö¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤ºº¹¤·ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£Âç¶¶±ÉÎ¤²Â¤ÈÃÏ¸µ¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤Æ´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Ô¥Ã¥È¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¡¢¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¤¬¤¤¤¤¡£¾¯¤·¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¿¤Ó¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Â¤Ï¤Û¤Ü»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡£
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Î£±ÏÈ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Í¥½Ð¤ÏºÇÄã¥Î¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤Ò¤È°Â¿´¡£¡Ö£³ÏÈ¤Ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡££²£°£±£¹Ç¯£±£°·î¤ËÅöÃÏ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè£¶Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¡£