½é²»¥ß¥¯¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó¡×¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¬¥Á¥ãÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡ºù¥ß¥¯¤äKAITO¡¢MEIKO¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú½é²»¥ß¥¯ ¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 2¡Û 3·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
(C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net
ºù¥ß¥¯
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö½é²»¥ß¥¯ ¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 2¡×¤ò3·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡¡È¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó¡É¤ÈÅ¾¤ó¤À»Ñ¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Î¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ýー¥º¤äÉ½¾ð¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æå«ÁÏ¹Ñ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Öºù¥ß¥¯¡×¡¢¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¡¢¡ÖKAITO¡×¡¢¡ÖMEIKO¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
½é²»¥ß¥¯
KAITO
MEIKO
