¡Ö¥Ô¥¯¥µー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¡×¡Ú¥¬¥Á¥ã»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¡Ö¥«ー¥º¡×¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¤Ê¤É¥Ô¥¯¥µー±Ç²è»ÅÍÍ¤Î¥Üー¥ë¤òÃÆ¤¤¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥Ô¥ó¥Üー¥ë
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤è¤ê¡¢2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö¥Ô¥¯¥µー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥µー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥«ー¥º¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡×¡¢¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¤Î5ºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Üー¥ë¤òÃÆ¤¤¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Üー¥ë¤òÃÆ¤¤¤Æ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¤¬Í·¤Ù¤ë
¥«ー¥º
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥«ー¥º¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤À¡£¤³¤ì¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¥Ô¥¯¥µー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¡×¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é´°À®·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¥·ー¥ë¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥«ー¥º¡×¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À
¥ì¥È¥í¤Ê¿§¹ç¤¤¤À
¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ÎÇØÌÌÂ¦
¥·ー¥ë¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤
¡¡¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢º¸±¦¤Î¥ì¥Ðー¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°¤¤Ï¼ã´³ÂçÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÎÈ×ÌÌÉôÊ¬¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤ÏÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥ì¥ÐーÉôÊ¬¤Ï¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À
È×ÌÌÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¤È¤³¤í
¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー
¡¡¹õ¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À¡£Á´ÌÌ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À
Â¦ÌÌÂ¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤
ÇØÌÌÂ¦¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë
º¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡¡È×ÌÌÉôÊ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤â¡¢¹õ¤äÀÖ¤Ê¤É¤Î¿§¤¬´ðÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤À¡£¼ã´³¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ×ÌÌÉôÊ¬¤Î¾åÉô¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎØ¤Ã¤«¤¬¡¢¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉôÊ¬¤À¡£
È×ÌÌ¤â¥¯ー¥ë¤À
¾åÉô¤ÎÎØ¤Ã¤«ÉôÊ¬¤Ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤òÉÕ¤±¤è¤¦
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É
¡¡Æ¬¤ÎÃæ¤Î´¶¾ð¤òµ¼¿Í²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÀßÄê¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É¡×¡£Æ±ºî¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤¬¤³¤Á¤é¡£¥Ö¥ëー¤ÎãþÂÎ¤Ë¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À
Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜÊª¤ÏÊÉÂ¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
È¿ÂÐÂ¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÈùÌ¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯È×ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æø¤ä¤«¤ÇÇÉ¼ê¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É¡×¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
È×ÌÌ¤ÏÇÉ¼êÌÜ¤À
¤Þ¤º¤Ï±¦Â¦¤Î¥ìー¥ó¤«¤é¥Üー¥ë¤òÃÆ¤¤¤ÆÍ·¤Ü¤¦¡ª
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï±Ç²è¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤âÁ´ÂÎÅª¤ËÎÐ¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡×¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À
°ìÌÜ¤Ç²¿¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤«¤¹¤°¤ï¤«¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ï¥¾¥¦¥¹¥¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ¤Îºî¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤À¡£±¦Â¦¤Ë¥ì¥Ðー¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Ç¥Üー¥ë¤òÃÆ¤¡¢º¸±¦¤Î¥ì¥Ðー¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¤è¤ê¤âÆ°¤¤¬¤«¤Ê¤êÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢È¿¼Í¿À·Ð¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÍ·¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤À
¹õÃÏ¤Ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー
¡¡¥Ô¥¯¥µー¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤¬¤³¤Á¤é¤À¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¦¥Üー¥¤¿Í·Á¡¦¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¤À
¥ì¥È¥í¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌÂ¦¤ÏÊÉÌÌ¤ËÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤À
¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥äー¤Î»Ñ¤â¥¯ー¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¼«ÂÎ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥Ñー¥Ä¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢È×ÌÌ¤À¤±¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¤¤Ï¥ì¥Ðー¤ÎÊÕ¤ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤ÇOK¤À¡£¥µ¥¯¥Ã¤ÈÈ×ÌÌ¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊØÍø¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È×ÌÌ¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢¥ì¥Ðー¤ÎÊÕ¤ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦
È×ÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ô¥¯¥µー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¡×¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Ã±½ã¤Ë¥Ô¥¯¥µー¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¡£Á´Éô½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
(C)Disney/Pixar