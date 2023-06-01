TV¥·¥êー¥ººÇ½ª·èÀï¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¿©´á¡ÖEVA-FRAME-DX02¡§¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡ÚEVA-FRAME-DX02¡§¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Û 2·î23Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§2,310±ß
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
(C)¥«¥éー¡¿Project Eva.
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡ÖEVA-FRAME-DX02¡§¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ò2·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,310±ß¡£
¡¡¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥¢ー¥Þー¤òÁõÃå¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖEVA-FRAME¡×¤¬¡¢1995Ç¯Êü±Ç¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡TV¥·¥êー¥ººÇ½ª·èÀï¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¨¥ô¥¡vsÂè14»ÈÅÌ¥¼¥ë¥¨¥ë¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡Ö½é¹æµ¡¡×¡¢¡ÖÎí¹æµ¡¡Ê²þ¡Ë¡×¡¢¡ÖÂè14»ÈÅÌ¥¼¥ë¥¨¥ë¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦ºÌ¿§¥â¥Ç¥ë1ÂÎ(Á´3¼ï)
1¡¥¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡
2¡¥¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÎí¹æµ¡¡Ê²þ¡Ë
3¡¥Âè14»ÈÅÌ¥¼¥ë¥¨¥ë
¡¦¥·ー¥ë
¡¦¥¬¥à¡Ê¥½ー¥ÀÌ£¡Ë1¸Ä
(C)¥«¥éー¡¿Project Eva.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£