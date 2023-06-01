Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¸«¤Ç¡ÖÎòÂåÅ·¹Ä¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¡×¤Ë»×¤¤¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï2026Ç¯2·î23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢26Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎòÂåÅ·¹Ä¤ÏºÒ³²¤ä±ÖÉÂ¤Î»þÂå¤Ë¹ñÌ±¤Î°ÂÇ«¤ò´ê¤¤¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£ÎòÂåÅ·¹Ä¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡Ö¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öº£°ìÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½ÅØÎÏ¤È¹ñÆâ³°¤Î»Ù±ç¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤Ç¤ÏÉüµì¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤ï¤¤¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ºÆ·ú¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢
¡ÖºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²í»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Íèµ¯¤³¤êÆÀ¤ëºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£°ìÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬Â³¤¤¤¿»þ´ü¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÀÞ¤ËÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Îã¤¨¤ÐÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢À»ÉðÅ·¹Ä¤¬±ÖÉÂ¤äÅ·ÊÑÃÏ°Û¤òÄÃ¤á¤è¤¦¤ÈÂçÊ©¤ò·úÎ©¤·¡¢Â³¤¯Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ï¡¢º·²åÅ·¹Ä¤¬±ÖÉÂ¤Î¼ýÂ«¤ò´ê¤Ã¤ÆÈÌ¼ã¿´·Ð¤ò¼Ì·Ð¤·¤¿¡£ÆàÎÉ»þÂå°Ê¹ß¤â¸å¸÷¸·Å·¹Ä¡¢¸å²Ö±àÅ·¹Ä¡¢¸åÆàÎÉÅ·¹Ä¡¢Àµ¿ÆÄ®Å·¹Ä¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¸÷³ÊÅ·¹Ä¤â¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤«¤éÈÌ¼ã¿´·Ð¤ò¼Ì·Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎòÂåÅ·¹ÄÄ¾É®¤ÎÈÌ¼ã¿´·Ð¤Ï¿¿¸À½¡Âç³Ð»ûÇÉ¤ÎÂçËÜ»³¡¦Âç³Ð»û¡ÊµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡Ë¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢Â¨°Ì¤òÈ¾Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î18Ç¯10·î¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ñ¤ÎÊ¿°Â¤È¹ñÌ±¤Î°ÂÇ«¤ò¶¯¤¯´ê¤ï¤ì¤¿ÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤Î»×¤¤¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬±ÀÀçÉá¸³Ù¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢
¡Ö»ä¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤¬Êâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿Æ»¤Ë»×¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤ÎºÒ³²¤¬·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤ÆºÒ³²¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÃ¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤ÐÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×
Ä¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï24Ç¯4·î¤«¤éÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡ÊÆüÀÖ¡Ë¤Î¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯4·î¤Ë¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤·¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÊ¹¤¯ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñ¤Ç»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡Ö°ú¤Â³¤´¶¼Õ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤òÂçÀÚ¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
25Ç¯4·î¤ËÃÞÇÈÂç¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤é
¡Öº£¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë