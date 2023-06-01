¥¡¼¥¦¹Ù³°¤Î¹¶·â¤Ç1¿Í»àË´ À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤ÇÇúÈ¯¤â
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Î¹Ù³°¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ç¤ÏÇúÇË»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÃåÃÆ¤·¤¿¸½¾ì¡Ê¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
Âé¸ï¾÷µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÃåÃÆ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¾Ç¤²¤¿½¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î½»Âð¡¢·úÊª¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¤«¤é22ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¡¼¥¦¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ª¤è¤½50È¯¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ª¤è¤½300µ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç·³¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¡¼¥¦¹Ù³°¤Ç¤Ï½»Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±1¿Í¤¬»àË´¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏËÉ¶õÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ç¤Ï2ÅÙ¤ÎÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê·Ù»¡´±1¿Í¤¬»àË´¡¢25¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï22Æü¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ò¹´Â«¤·Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë