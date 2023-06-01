Å·¹ÄÊÅ²¼ 66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÅ·¹Ä¤´°ì²È
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤¬¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¼«¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀ®¤¹¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ö¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê10Ç¯¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢º£°ìÅÙ¡¢È÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¡ÖÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÀã¤ä¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤¬¡¢1Æü¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ä¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¤Î¸áÁ°¤Ë3²ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Ë¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤Û¤«¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤È°ì½ï¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãë²á¤®¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ä½°»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¡¢³ÕÎ½¤é¤ò¹Äµï¤ÎµÜÅÂ¤Ë¾·¤¡¢Ãë¿©¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤òË¬¤Í¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ÎÊó¹ð¤ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë