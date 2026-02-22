ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これが義母の本性だったのね!?」義父が他界してから豹変した義母と… 「これが義母の本性だったのね!?」義父が他界してから豹変した義母との敷地内同居の行方は？ 「これが義母の本性だったのね!?」義父が他界してから豹変した義母との敷地内同居の行方は？ 2026年2月22日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義父が亡くなって敷地内に一人住まいの義母。留守中に我が家に勝手に入り込んで窓を開け、花粉症の私の前でわざと布団を叩くという暴挙に⋯！「親切でしょ？」なんてヘラヘラしている夫⋯もういい加減にして！しかし、常軌を逸した嫌がらせがエスカレートする義母に対して、思い切った行動に出たのは、まさかの…。＞＞ 【まんが】嫁いびりが止まらない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】嫁いびりが止まらない 初めてわが子を抱いた夫、意外なリアクションに妻びっくり!?【うちの夫は自称起業家！ Vol.15】 「解雇されるまでのことしてないですよね？」っという彼女は想定外の反撃をくらうことに…【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.172】