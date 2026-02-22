義父が亡くなって敷地内に一人住まいの義母。

留守中に我が家に勝手に入り込んで窓を開け、花粉症の私の前でわざと布団を叩くという暴挙に⋯！

「親切でしょ？」なんてヘラヘラしている夫⋯もういい加減にして！

しかし、常軌を逸した嫌がらせがエスカレートする義母に対して、思い切った行動に出たのは、まさかの…。

＞＞ 【まんが】嫁いびりが止まらない

(ウーマンエキサイト編集部)