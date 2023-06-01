Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢66ºÐ¤Ë¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ë¿´´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¡ÖÀÐ¶¶¤Î´Ö¡×¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÒ³²¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢¾Íèµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÅ²¼¤Ïº£½Õ¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç³Æ¸©¤ÎÉü¶½¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¡¢½©¤´¤í¤Ë·§ËÜ¸©¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉü¶½¤¬¿Ê¤ó¤À°ìÊý¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¤Ë²ÝÂê¤â»Ä¤ë¤È¤·¡Ö¿ÌºÒ¤Î½ý¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ä¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¡ÖÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¸øÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤¡Ö»ä¤¿¤Á¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£