¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Ää»ß ¾èµÒÊÄ¤¸¹þ¤á
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÇÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¸þ¤«¤¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢20¿Í°Ê¾å¤ÎµÒ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬Ää»ß¤·¤¿¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼
¡¡¸á¸å8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÒ¤«¤é¡ÖÃÏ¾å30¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4³¬¤«¤éÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¸þ¤«¤¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¤Ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ë¤ÏµÒ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ë22¿Í¤ÎµÒ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å10»þÈ¾¸½ºß¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡22¿Í¤ÎÆâÌõ¤ÏÃËÀ¤¬15¿Í¡¢½÷À¤¬7¿Í¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬2¿Í´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ÎµÒ¤È³°Éô¤Î·ÙÈ÷Ã´Åö¤È¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëµÒ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢½ç¼¡²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄäÅÅ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë