Å·¹ÄÊÅ²¼66ºÐ¤Ë¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ë¿´´ó¤»¤ë¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÎòÂåÅ·¹Ä¤ÎÊâ¤ß¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¡¡ÃÂÀ¸Æü¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡È¸ÞÎØ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡É¤ò¼ê¤Ë
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÊÅ²¼¤¬»öÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ÞÎØ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë
µÜÆâÄ£¤Ï23Æü¡¢ÊÅ²¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤¬¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡×¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¡Ö¥ß¥í¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ì²È¤ÏÏ¢Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò»Ø¤·¡ÖÉ½¾´¼°¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¦¶á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ»þ¤Ë¶¥µ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»£±ÆÆü¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²í»Ò¤ÈÈïºÒÃÏ¤Ë¿´´ó¤»¤ë¡×ÀáÌÜ¤Î1Ç¯
Å·¹ÄÃÂÀ¸Æü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¹Äµï¤Ç¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²í»Ò¤È¤È¤â¤ËÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎµîÇ¯¤ÎÀÐÀî¸©Ë¬Ìä¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°¦»Ò¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎºÒ³²¡¦±ÖÉÂ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎòÂåÅ·¹Ä¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤âÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ
²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²í»Ò¤È°ì½ï¤Ë¿§¡¹¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°¦»Ò¤È3¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÏÂ¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦»Ò¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°¦»Ò¤«¤éÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¿¶¤êÊÖ¤ê
µîÇ¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Î²²«Åç¡¢²Æì¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¶¡²Ö¡¦ÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Ë¿Í¡¹¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤ä¶ìÏ«¤ò¡¢¸å¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÖÎî¤Î¾ì¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°¦»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Ä¼¼¤ÎÌò³ä
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¸øÅª¤Ê³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤·¤«º£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ï¤½¤ÎÊ¸¸À¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¹Ä¼¼Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤Î¤¢¤êÊý¤ä¹Ä¼¼¤ÎÌò³ä¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¿·¤·¤¤¸øÌ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÅ²¼¤Î¹Í¤¨¤ò¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤ËÊÅ²¼¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Íý²ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤Î»Ñ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÎÉ÷¤òÅª³Î¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸øÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢À©ÅÙ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¾å¤Ç¡Ö¹Ä¼¼¤Î¤¢¤êÊý¤ä³èÆ°¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏË¬Ìä¤ä¡¢±ï¤Î¿¼¤¤¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¤Î¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ê¤É¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÝÄ§Å·¹Ä¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£