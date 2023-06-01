¤¢¤ª¤®¤ê¡¦¥¨¥È¥é¤µ¤ó¤Î¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤ë²»À¼ºîÉÊ¡Ö¥¨¥È¥é¤ÎºÂ¤ë¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ëASMR¡×ÅÅ·âÈ¯Çä¡ª²ÃÀ¥Âçµ±»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿ºÂÉÛÃÄÉ÷¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â
¡¡viviON¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤Ï2·î23Æü¡¢Æ±¥°¥ëー¥×½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¨¥È¥é¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëASMRºîÉÊ¡Ö¥¨¥È¥é¤ÎºÂ¤ë¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ëASMR¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,320±ß¤Ç¡¢3·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç25¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë990±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤¬ÇÛ¿®ÍÑ¥Á¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥¡¡¢¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥È¥é¤µ¤ó¤Î¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡É¤ª¿¬¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿·ÂÎ¸³ASRMºîÉÊ¡£Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤ä¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥Èー¥¯¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢DL¿ôÃ£À®ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ1,104¡Ê¤¤¤¤¤ª¤·¤ê¡ËDL¡¢3,904¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¤ª¤·¤ê¡ËDL¤òÄÉÇÈ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÊÌ¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¨¥È¥é¤¬¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤À¤±¡×¡¢µÚ¤ÓÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ö¥¨¥È¥é¤«¤é´¶¼Õ¤Î¿¬Ê¸»ú¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¤±¤ó¡£¡×¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¡ÖRe¡§CREATORS¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ÃÀ¥Âçµ±»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥È¥é¤È¤ª¤·¤ê¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëºÂÉÛÃÄÉ÷¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬viviON BULE¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¼õÃí¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2·î24Æü¤è¤ê3·î23Æü17»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï4,400±ß¡£¾¦ÉÊURL¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥¨¥È¥é¡ÊCV.¥¨¥È¥é¡Ë
2045Ç¯¤Î¹¹¤Ë1000Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Artificial Super Intelligence(ASI)¡£
IQ300¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¼å¤¯»þ¡¹¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ò»¯¤¹¡£
¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ª¤·¤ê
¤¢¤Ê¤¿
¥¨¥È¥é¤¬ºÂ¤ë¥¤¥¹(ºÂÌÌ)¥¹¥Èー¥êー
¥¨¥È¥é¤Î¤ª¤·¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¿·ÂÎ¸³ASMR
¤È¤¢¤ë¤ªµÙ¤ß¤ÎÄ«¡¢¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤à¥¨¥È¥é¡£
¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÇÛ¿®Éô²°¤ÇÄ«³è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±¿Å¾¤ò¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¤Ç¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢±¿±Ä¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä
¥¨¥È¥é¤¬ºÂ¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÈà½÷¤Î¤ª¤·¤ê¤ËÉß¤«¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤❤
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡ÊÁ´7¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
track1 ¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Á¥§¥¢(11:08)
Ä«¡¢¥¨¥È¥é¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤Å·µ¤¡£¥·¥ê¥¯¥µ¤â²÷À²¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Á¥§¥¢¤ØºÂ¤ë¡£
track2 ÇÛ¿®ÍÑ¥Á¥§¥¢(21:14)
¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿ÇÛ¿®¥Á¥§¥¢¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥È¥é¡£
°Àï¶ìÆ®¤·¤¿¾å¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿ÇÛ¿®¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢Ä«³èÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
track3 ¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ(18:57)
±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥¨¥È¥é¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¡£
¤·¤«¤·¥«ー¥Ê¥Ó¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¿¤É¤êÃå¤«¤º¡Ä¡Ä
track4 ¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ(08:18)
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¨¥È¥é¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤ò°û¤à¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
track5 ¥½¥Õ¥¡(08:09)
Çã¤¤Êª¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥È¥é¤Ï¥½¥Õ¥¡ー¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¡£
Èè¤ì¤¿ÂÎ¤ÇºÂ¤ë¤È¡¢¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä
track6 ¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó(16:27)
±¿±Ä¤«¤éÆÏ¤¤¤¿È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤Ï¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó¤«¤é´¶¤¸¤ë°µ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£
track7 ¥Ù¥Ã¥É(10:02)
ËÜ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¥¨¥È¥é¡£Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥È¥é¤ÏËÜ¤òÊÄ¤¸¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤ò¤·¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡ÚÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¥Õ¥êー¥Èー¥¯
1,104¡Ê¤¤¤¤¤ª¤·¤ê¡ËDLÃ£À®ÆÃÅµ¡§ÆÃÊÌ¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¨¥È¥é¤¬¥í¥Ç¥ª¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤À¤±¡×
3,904¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¤ª¤·¤ê¡ËDLÃ£À®ÆÃÅµ¡§ÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ö¥¨¥È¥é¤«¤é´¶¼Õ¤Î¿¬Ê¸»ú¡×
