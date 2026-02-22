Å·¹ÄÊÅ²¼£¶£¶ºÐÃÂÀ¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡¦Í×»Ý¡ã²¼¡ä³ÆÃÏ¤Ç°ÖÎî¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¼¡Âå¤Ø
¡¡Ìä£µ¡¡¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡ºòÇ¯¤ÏÀï¸å£¸£°Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²í»Ò¤È¶¦¤ËÎ²²«Åç¤È¹Åç¸©¤ò¡¢¤Þ¤¿°¦»Ò¤â°ì½ï¤Ë£³¿Í¤Ç²Æì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¡¢¾¼ÏÂ´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Î³Æ¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÄË¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÀïºÒ¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤äË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤´°äÂ²¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤Îµ²±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä»þ¤Ë¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¡¢ÅöÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤¹¤ëÆüËÜ¿Í»àË´¼Ô°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¤·¡¢¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤·¡¢¤½¤Î¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤¤òÃ×¤·¡¢ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Ë¿Í¡¹¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤ä¶ìÏ«¤ò¡¢¸å¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò°¦»Ò¤Ë¤âÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³ÆÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤êÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¿ÏÂ¤òº£¸å¤È¤â±ÊÂ³Åª¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸¬µõ¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤È¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢£··î¤Ë²í»Ò¤È¶¦¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬Ìä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤äË¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò£²ÅÙË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËüÇî¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢»ýÂ³¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Î¹ñ¤ä¿Í¡¹¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ºä¸ý»ÖÊ¸¡Ê¤·¤â¤ó¡Ë¡¦ÂçºåÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¡¢ËÌÀî¿Ê¡¦µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢£¹·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ä£±£±·î¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Î·òÆ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤ä´¿À¼¤È¤¤¤Ã¤¿²»¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç±þ±ç¤·¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÇ®Àï¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²í»Ò¤ä°¦»Ò¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤âÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤ä¹ñ¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¡¢¾Î¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¨¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£µ£¶Ç¯¤Ë¤âÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Î¥¹¥¡¼²óÅ¾¶¥µ»¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃöÃ«¡Ê¤¤¤¬¤ä¡ËÀé½Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥¹¥¡¼¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Àã¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»³¡¹¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢´¶³´¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤ÇÊ¶Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¯¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£´³¤Ð¤Ä¡¢¹ë±«¤äÎÓÌî²ÐºÒ¤ÎÈï³²¤â³ÆÃÏ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂçÀã¤ä¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ë¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÏ¢¼ÁÌä£±¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°³°¹ñË¬Ìä¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¡¢Å·¹Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡¸½ÃÏ¤Ë¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ËÂçÊÑ¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤Î¼Â¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÏ¢¼ÁÌä£²¡¡Àè¤Û¤ÉÊÅ²¼¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò¡¢°¦»Ò¤Ë¤âÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆËö±Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤«¤é¤Î¤ªÅú¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ï¤ê°¦»Ò¤Ë¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¿Í¤Î¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ÎÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£