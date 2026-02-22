Å·¹ÄÊÅ²¼£¶£¶ºÐÃÂÀ¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡¦Í×»Ý¡ã¾å¡äÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬£¶£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢£±£¹Æü¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍ×»Ý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Ìä£±¡¡º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é£±£µÇ¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é£±£°Ç¯¤Ç¤¹¡£Éü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ºÒ³²¤¬Â³¤¯»þÂå¤Ë¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡¿ÌºÒ¤¬³ÆÃÏ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Éü¶½¤ÎÊâ¤ß¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»Ù±ç¤È¶¨ÎÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Éü¶½¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌÌ¤Ê¤É¤ÇÉü¶½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À¸¶È¡Ê¤Ê¤ê¤ï¤¤¡Ë¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤·¤¤Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¿ÌºÒ¤Î½ý¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢£±£°Ç¯¡¢£±£µÇ¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²í»Ò¤È¶¦¤ËÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ë¬¤ì¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÒ¤ÏËº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶áÂå¤Î·Ù¶ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢Éüµì¡¦Éü¶½¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤ò¿´¤ËÎ±¤á¡¢¾Íèµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£°ìÅÙ»ä¤¿¤Á¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦»Ò¤âºòÇ¯¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤Þ¤¿ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ô»ö¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÒ³²¤¬ÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ä¡¢Éü¶½¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤òÄ¾¡Ê¤¸¤«¡Ë¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÒ³²¤äÉü¶½¤Îµ²±¤òÄ¹¤¯°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬Â³¤¯º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤¬´öÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÀÞ¤Ë¡¢ÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÖÉÂ¤äÅ·ÊÑÃÏ°ÛÅù¤¬Â³¤¤¤¿ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÀ»ÉðÅ·¹Ä¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¤¤òÄÃ¤á¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤ï¤ì¡¢ÂçÊ©¤ò·úÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÊ¿°Â»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º·²åÅ·¹Ä¤¬±ÖÉÂ¤Î¼ýÂ«¤ò´ê¤ï¤ì¤Æ¡¢ÈÌ¼ã¿´·Ð¡Ê¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤·¤ó¤®¤ç¤¦¡Ë¤ò½ñ¼Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ùÁÒ»þÂå°Ê¹ß¤â¤½¤Î¹Ô¤¤¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¸å¸÷¸·¡Ê¤´¤³¤¦¤´¤ó¡ËÅ·¹Ä¡¢¸å²Ö±àÅ·¹Ä¡¢¸åÆàÎÉÅ·¹Ä¡¢Àµ¿Æ¡Ê¤ª¤ª¤®¡ËÄ®¡Ê¤Þ¤Á¡ËÅ·¹Ä¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤Î¸÷³ÊÅ·¹Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤éÈÌ¼ã¿´·Ð¤Î½ñ¼Ì¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤ì¤é£¶Êý¤ÎÅ·¹Ä¤¬½ñ¼Ì¤µ¤ì¤¿ÈÌ¼ã¿´·Ð¤òµþÅÔ¤ÎÂç³Ð»û¤ÇÇÒ¸«¤·¡¢¹ñ¤ÎÊ¿°Â¤È¹ñÌ±¤Î°ÂÇ«¤ò¶¯¤¯´ê¤ï¤ì¤¿ÎòÂåÅ·¹Ä¤Î»×¤¤¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎºÒ³²¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ÌÀ¤Îµ²ñ¼¡Ê¤¤¤ó¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¡¢µ²ñ¼¤Ë¶ì¤·¤àÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆ¤ÎÊü½Ð¤òËëÉÜ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¹Ä¡¢¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ï¡¢±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊºÒ³²¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤¬Êâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿Æ»¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
