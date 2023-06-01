¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡ÛÅ·¹ÄÊÅ²¼66ºÐÃÂÀ¸Æü µ¼Ô²ñ¸«¡Ê¸åÈ¾¡Ë Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤Ë¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Îµ²±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò°¦»Ò¤Ë¤â¡Ä¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤¤ç¤¦66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¡¢19Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ ÀÐ¶¶¤Î´Ö¤Ç¤ª¤è¤½40Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´5Ìä¤Î¤¦¤Á¡¢¸åÈ¾¤Î4ÌäÌÜ¡¢5ÌäÌÜ¤È´ØÏ¢¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÁ´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡Û
¡½¡½¹ÄÂ²¿ô¤¬¸º¾¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¸øÅª¤Ê³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤·¤«¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï¹Ä¼¼Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ä¹Ä¼¼¤ÎÌò³ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¿·¤·¤¤¸øÌ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÅ²¼¡Ë¹Ä¼¼¤Îºß¤êÊý¤ä³èÆ°¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Ì³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤ä¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÇÛÎ¸¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¡¢¹âÎð¤ÎÊý¡¹¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌ³¤á¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÌ¢(¤Þ¤ó)±ä¤Î´í¸±À¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢AI¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ï¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò²áµî¤ÎÎò»Ë¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÍý²ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤Î»Ñ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÎÉ÷¤òÅª³Î¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸øÌ³¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä5¡Û
¡½¡½ºòÇ¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤Î¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÅ²¼¡ËºòÇ¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²í»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢Î²²«Åç¤È¹Åç¸©¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤â°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç²Æì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¡¢¾¼ÏÂ´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î³Æ¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÄË¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¤°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÀïºÒ¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤äË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¸æ°äÂ²¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤Îµ²±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä»þ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¡¢ÅöÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤¹¤ë¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í»àË´¼Ô°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¤·¡¢¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤·¡¢¤½¤Î¸æ¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤òÃÚ(¤Ï)¤»¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤¤òÃ×¤·¡¢ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Ë¿Í¡¹¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤ä¶ìÏ«¤ò¡¢¸å¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò°¦»Ò¤Ë¤âÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³ÆÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ªÀï°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤êÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¿ÏÂ¤òº£¸å¤È¤â±ÊÂ³Åª¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸¬µõ¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤È¶¦¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢7·î¤Ë²í»Ò¤È¶¦¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬Ìä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎ¸æÉ×ºÊ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂçÊÑ²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¬ÌäÃæ¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ä¡¢Ë¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤È¥â¥ó¥´¥ë¤È¤Î¸òÎ®¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±´Ø·¸¤¬¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎË¬Ìä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò2ÅÙË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËüÇî¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢»ýÂ³¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Î¹ñ¤ä¿Í¡¹¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËüÇî¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤«¤éÍèÆü¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÐµÒ¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¡¢Í§¹¥¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤Î¸¦µæ¤òº¬µ¤¤è¤¯Â³¤±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡¢ºä¸ý»ÖÊ¸ ÂçºåÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¡¢ËÌÀî¿Ê µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Î¶¥µ»¤ä11·î¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Î·òÆ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Çï¼ê¤ä´¿À¼¤È¤¤¤Ã¤¿²»¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç±þ±ç¤·¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÇ®Àï¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²í»Ò¤ä°¦»Ò¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤âÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¡¢¾Î(¤¿¤¿)¤¨¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÃúÅÙ70Ç¯Á°¤Î1956Ç¯¤Ë¤âÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥¹¥¡¼²óÅ¾¶¥µ»¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃöÃ«Àé½Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥¹¥¡¼¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥ª¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Àã¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»³¡¹¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ºÆ¤Ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶³´¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤ÇÊ¶Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¯¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£´³ò±(¤Ð¤Ä)¡¢¹ë±«¤äÎÓÌî²ÐºÒ¤ÎÈï³²¤â³ÆÃÏ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ä·§¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ë¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤¬1Æü¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¼ÁÌä Ìä1¡Û
¡½¡½2ÌäÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÅ²¼¤¬¤´Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤ò¤´Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÅ²¼¤¬¥ì¥·¥Ô¤ÎËÜ¤ò»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤È½àÈ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îå«(¤¤º¤Ê)¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸½ÃÏ¤Ç¶Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤òÊÅ²¼¤ÏÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÅ²¼¡Ë¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ï»ä¤â°ÊÁ°¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°¦»Ò¤Î¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊóÆ»¤Ç¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸½ÃÏ¤Ë¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ËÂçÊÑ¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤Î¼Â¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â°¦»Ò¤¬¤³¤ÎÅÙ¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢¥é¥ª¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤·¤ÆÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¼ÁÌä Ìä2¡Û
¡½¡½5ÌäÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤´¼ÁÌä¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ä¼¼¤ÎÊâ¤ß¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ³¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆËö±Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç5ÌäÌÜ¤Î¤ªÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¿Ò¤Í¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¡Ë»äÃ£¤Ï¤ä¤Ï¤ê°¦»Ò¤Ë¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¿Í¤Î¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ÎÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
ÂçÁ¥,
À¤ÅÄÃ«¶è,
Áòµ·,
¿À»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
¾¦Å¹³¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿ÀÆàÀî