Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤·¤¤Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¡¢À¸³è´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¿ÌºÒ¤Î½ý¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²í»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËºÒ³²¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢¾Íè¤ÎºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òº£°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿µîÇ¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤Ç³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢°äÂ²¤ä¸ì¤êÉô¤Ê¤É¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Îµ²±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö²áµî¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸¬µõ¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤È¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÀè¤ÎÂçÀï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢²¿¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ò¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤ò¿¼¤¯Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È²ÈÂ²¤Îå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Þ¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤È3¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ëÎ¾ÊÅ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¤Î»¶ºö¤Î¤Û¤«¡¢¹ÄµïÆâ¤ÇÇÏ¤ä·Ù»¡¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£