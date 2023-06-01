Å·¹ÄÊÅ²¼66ºÐÃÂÀ¸Æü¡ÖÇ¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¡×ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ÇÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¤´°ì²È¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÅ²¼¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²í»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÒ³²¤äÉü¶½¤Îµ²±¤òÄ¹¤¯°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°¦»Ò¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°¦»Ò¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ó¡¢·Ð¸³¤¹¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µîÇ¯½é¤á¤Æ³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹ñ¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¡¢¾Î¤¨¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Äµï¤Ç¤Ï23Æü¡¢°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£