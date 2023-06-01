¡Ö²í»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÈïºÒÃÏ¤Ø»×¤¤¡ÄÅ·¹ÄÊÅ²¼66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´î¤Ó¡¡¡È»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¸øÌ³¡É¤Ø¤Î¹Í¤¨¤â¡Ú²ñ¸«Á´Ê¸¡Û
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¡£
°Ê²¼¡¢µ¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÁ´Ê¸¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Éü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ºÒ³²¤¬Â³¤¯»þÂå¤Ë¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒ¤¬³ÆÃÏ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Éü¶½¤ÎÊâ¤ß¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»Ù±ç¤È¶¨ÎÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Éü¶½¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌÌ¤Ê¤É¤ÇÉü¶½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À¸¶È(¤Ê¤ê¤ï¤¤)¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤·¤¤Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¿ÌºÒ¤Î½ý¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Î·Ð²á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²í»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼èÁÈ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ë¬¤ì¤¿¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼èÁÈ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·ºÒ¤ÏËº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶áÂå¤Î·Ù¶ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤Î·Ð¸³¤È¶µ·±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢Éüµì¡¦Éü¶½¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤ò¿´¤ËÎ±¤á¡¢¾Íèµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£°ìÅÙ»ä¤¿¤Á¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤â¡¢ºòÇ¯¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ô»ö¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÒ³²¤¬ÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ä¡¢Éü¶½¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤òÄ¾(¤¸¤«)¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÒ³²¤äÉü¶½¤Îµ²±¤òÄ¹¤¯°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬Â³¤¯º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤¬´öÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÀÞ¤Ë¡¢ÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÖÉÂ¤äÅ·ÊÑÃÏ°ÛÅù¤¬Â³¤¤¤¿ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÀ»ÉðÅ·¹Ä¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¤¤òÄÃ¤á¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤ï¤ì¡¢ÂçÊ©¤ò·úÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÊ¿°Â»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º·²åÅ·¹Ä¤¬¡¢±ÖÉÂ¤Î¼ýÂ«¤ò´ê¤ï¤ì¤Æ¡¢ÈÌ¼ã¿´·Ð(¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤·¤ó¤®¤ç¤¦)¤ò½ñ¼Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£³ùÁÒ»þÂå°Ê¹ß¤â¤½¤Î¹Ô¤¤¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¸å¸÷¸·Å·¹Ä¡¢¸å²Ö±àÅ·¹Ä¡¢¸åÆàÎÉÅ·¹Ä¡¢Àµ¿ÆÄ®Å·¹Ä¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¸÷³ÊÅ·¹Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤éÈÌ¼ã¿´·Ð(¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤·¤ó¤®¤ç¤¦)¤Î½ñ¼Ì¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤é6Êý¤ÎÅ·¹Ä¤¬½ñ¼Ì¤µ¤ì¤¿ÈÌ¼ã¿´·Ð(¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤·¤ó¤®¤ç¤¦)¤òµþÅÔ¤ÎÂç³Ð»û¤ÇÇÒ¸«¤·¡¢¹ñ¤ÎÊ¿°Â¤È¹ñÌ±¤Î°ÂÇ«¤ò¶¯¤¯´ê¤ï¤ì¤¿ÎòÂåÅ·¹Ä¤Î»×¤¤¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡¢Ì¤Á½Í(¤ß¤¾¤¦)¤ÎºÒ³²¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ÌÀ¤Îµ²ñ¼(¤¤ó)¤ÎºÝ¤Ë¡¢µ²ñ¼(¤¤ó)¤Ë¶ì¤·¤àÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆ¤ÎÊü½Ð¤òËëÉÜ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ù¤¯¡¢»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¼«¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀ®¤¹¤è¤¦ÅØ¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ï¡¢±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊºÒ³²¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎòÂå¤ÎÅ·¹Ä¤¬Êâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿Æ»¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê¸øÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¤´ÍÍ»Ò¤ä¤´ÂÎÄ´¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤Ø½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤ËÎ×¤ß¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¡¢ÊÅ²¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²í»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÅÔÆâ¤äÃÏÊý¤Ø¤Î¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëË¬Ìä¤ä¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ø¤Î2ÅÙ¤ÎË¬Ìä¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎ¸æÉ×ºÊ¤ä¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÐµÒ¤È¤Î¸òÎ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸øÌ³¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤»Ù¤¨¤ò¡¢»ä¤â²í»Ò¤â¡¢Í¤êÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²í»Ò¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸øÌ³¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¸øÌ³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À²÷Éü¤ÎÅÓ¾å¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¹Ô»ö¤Î¸å¤ä¹Ô»ö¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Èè¤ì¤¬¤·¤Ð¤é¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊºÝ¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸øÌ³¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²í»Ò¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤äº¤Æñ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢²í»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÏÃ¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤éÀ¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤Î¾ðÀª¤äÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È²í»Ò¤Ï¡¢º£¸å¤È¤â¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢Æó¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯2Ç¯¤¬·Ð(¤¿)¤Á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë²¹¤«¤¯¸æ»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤«¤éÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¸À¤ï¤Ð¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤äËÉºÒ¤ÎÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢ËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·³ã¸©¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é»ëÌî¤ò¹¤²¡¢¹¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°³°¹ñË¬Ìä¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤ò»Ï¤áÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¡¹¤ä¥é¥ª¥¹¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂçÊÑ²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤â¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÉý¤â½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´¶¼Õ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¹¹¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤òÂçÀÚ¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È²ÈÂ²¤Îå«(¤¤º¤Ê)¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤È3¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÏÂ¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦»Ò¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ó¡¢·Ð¸³¤¹¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï³§¼«Á³¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²í»Ò¤ä°¦»Ò¤ÏÀ¸¤Êª¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï2Æ¬¤ÎÇ¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿Üºê¤äÆá¿Ü¤Ç¤ÎÀÅÍÜ¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÍ¤êÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢²í»Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÜ»½¤Ë¡¢»ä¤È°¦»Ò¤â°ì½ï¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢3¿Í¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²í»Ò¤ä°¦»Ò¤Ë²¹¤«¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æüº¢¤Ï¡¢¹ÄµïÆâ¤Ç¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²í»Ò¤È°ì½ï¤Ë»¶ºö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¶ºö¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¹ÄµïÆâ¤Î±¹(¤¤å¤¦)¼Ë¤Ë¤¤¤ëÇÏ¤ä·Ù»¡¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ïµ¨Àá¤ÎÇß¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ª¥é¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢7·î¤Î¥â¥ó¥´¥ëË¬ÌäÃæ¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¹ñÎ©ÇÏÆ¬¶×¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¥ª¥é¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ª¥é¤ò»Ï¤á¡¢²»³Ú¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤âÌþ¤ä¤·¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¡×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê°û¤ß¿å¤ä±ÒÀ¸¤ÎÌäÂê¤ò»Ï¤á¡¢¿å¾å¸òÄÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤ä¿å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñÌ±À¸³è¤äÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿å¡×ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ï¸µ¤è¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè7²ó¹ñÏ¢¿å¤ÈºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ²ñ¹ç¡×¤Ë¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥´¥ëË¬ÌäÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»Ô³«È¯¤ä¿å¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÀ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ºÒ³²¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿å¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤ÎÊâ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¿å¤ò½ä¤ëÌäÂê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢°ú¤Â³¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ö¾ð¤Îµö¤¹ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¿å¡×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èÁÈ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Î¹Ä¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯2ÅÙÆþ±¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´É×ºÊ¤ÎÂÎÄ´¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤äºÇ¶á¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íª¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢À®Ç¯¼°¤Î½ô¹Ô»ö¤ò¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é±ù¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áº¢¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤äÃÏÊý¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íª¿Î¿Æ²¦¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤·¤¿ÊÙ³Ø¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Íª¿Î¿Æ²¦¤Ë¤Ï¡¢º£¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤òÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¯¤ª¸«¼é¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ò½Å¤Í¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÀè¤ÎÂçÀï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢²¿¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ò¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤ò¿¼¤¯Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÌµ¾É¸õÀ¿´¶Úµõ·ì¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¸æ°Æ¤¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Î¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ä¡¢²í»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÀµ·î¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤ª·ò¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Î¸æÍÍ»Ò¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ªÌ³¤á¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¤·É°Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ëö±Ê¤¯·ò¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹ÄÂ²¿ô¤¬¸º¾¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¸øÅª¤Ê³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤·¤«¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï¹Ä¼¼Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ä¹Ä¼¼¤ÎÌò³ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¿·¤·¤¤¸øÌ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹Ä¼¼¤Îºß¤êÊý¤ä³èÆ°¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Ì³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤ä¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÇÛÎ¸¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¡¢¹âÎð¤ÎÊý¡¹¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌ³¤á¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÌ¢(¤Þ¤ó)±ä¤Î´í¸±À¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢AI¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ï¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò²áµî¤ÎÎò»Ë¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÍý²ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤Î»Ñ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÎÉ÷¤òÅª³Î¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸øÌ³¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤Î¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºòÇ¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²í»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢Î²²«Åç¤È¹Åç¸©¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤â°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç²Æì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¡¢¾¼ÏÂ´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Àè¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î³Æ¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÄË¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¤°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÀïºÒ¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤äË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¸æ°äÂ²¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤Îµ²±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä»þ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¡¢ÅöÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤¹¤ë¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í»àË´¼Ô°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¤·¡¢¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤·¡¢¤½¤Î¸æ¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤òÃÚ(¤Ï)¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤¤òÃ×¤·¡¢ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Ë¿Í¡¹¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤ä¶ìÏ«¤ò¡¢¸å¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò°¦»Ò¤Ë¤âÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³ÆÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ªÀï°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤êÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¿ÏÂ¤òº£¸å¤È¤â±ÊÂ³Åª¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸¬µõ¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤È¶¦¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢7·î¤Ë²í»Ò¤È¶¦¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬Ìä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎ¸æÉ×ºÊ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂçÊÑ²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¬ÌäÃæ¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ä¡¢Ë¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤È¥â¥ó¥´¥ë¤È¤Î¸òÎ®¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±´Ø·¸¤¬¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎË¬Ìä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò2ÅÙË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËüÇî¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢»ýÂ³¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Î¹ñ¤ä¿Í¡¹¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËüÇî¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤«¤éÍèÆü¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÐµÒ¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¡¢Í§¹¥¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤Î¸¦µæ¤òº¬µ¤¤è¤¯Â³¤±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡¢ºä¸ý»ÖÊ¸¡¡ÂçºåÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¡¢ËÌÀî¿Ê¡¡µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Î¶¥µ»¤ä11·î¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Î·òÆ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Çï¼ê¤ä´¿À¼¤È¤¤¤Ã¤¿²»¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç±þ±ç¤·¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÇ®Àï¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²í»Ò¤ä°¦»Ò¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤âÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¡¢¾Î(¤¿¤¿)¤¨¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÃúÅÙ70Ç¯Á°¤Î1956Ç¯¤Ë¤âÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥¹¥¡¼²óÅ¾¶¥µ»¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃöÃ«Àé½Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥¹¥¡¼¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥ª¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Àã¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»³¡¹¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ºÆ¤Ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶³´¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤ÇÊ¶Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¯¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£´³ò±(¤Ð¤Ä)¡¢¹ë±«¤äÎÓÌî²ÐºÒ¤ÎÈï³²¤â³ÆÃÏ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ä·§¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ë¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤¬1Æü¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2ÌäÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÅ²¼¤¬¤´Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤ò¤´Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÅ²¼¤¬¥ì¥·¥Ô¤ÎËÜ¤ò»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤È½àÈ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îå«(¤¤º¤Ê)¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸½ÃÏ¤Ç¶Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤òÊÅ²¼¤ÏÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ï»ä¤â°ÊÁ°¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°¦»Ò¤Î¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊóÆ»¤Ç¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸½ÃÏ¤Ë¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ËÂçÊÑ¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤Î¼Â¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â°¦»Ò¤¬¤³¤ÎÅÙ¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢¥é¥ª¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤·¤ÆÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½5ÌäÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤´¼ÁÌä¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ä¼¼¤ÎÊâ¤ß¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ³¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆËö±Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç5ÌäÌÜ¤Î¤ªÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¿Ò¤Í¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»äÃ£¤Ï¤ä¤Ï¤ê°¦»Ò¤Ë¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¿Í¤Î¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ÎÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£