¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¡Ö33.2Ëü¢ª350Ëü¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10ÇÜÇúÁý¡Ä¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¾ÝÄ§¤Ë
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¾×·â¤Î¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤ÎÁ°¸å¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬33Ëü¤«¤é350Ëü¤ËÇúÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¸ú²Ì¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö300Ëü¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£Âç²ñÁ°¤Î2·î3Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö332K¡Ê33Ëü2000¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î2·î22Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö3.5M¡Ê350Ëü¡Ë¡×¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥¦¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¦¤Ïº£Âç²ñ¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤µ¤é¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¤«¤éÆüËÜÀª¤òµÕÅ¾¤·¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£13ºÐ¤ÇÁ´ÊÆ½÷²¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¡Ê6°Ì¡Ë¸å¤Ë16ºÐ¤Ç°úÂà¡£18ºÐ¤ÇÉüµ¢¤·¡¢19ºÐ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢20ºÐ¤Ç¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¹þ¤à±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÀº¿ÀÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¥ê¥¦¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë