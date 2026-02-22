WE¥ê¡¼¥°100»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¡õÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«¤é½ËË¤¡ª¡¡Ã±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å¤ÎI¿À¸ÍMFÀ®µÜÍ£¡Ö¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅ¬±þÇ½ÎÏ¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¡×
¡¡2025¡Ý26 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÈINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤¬ÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾¤ËÀ®µÜÍ£¡¢¸åÈ¾¤Ë¿åÌîÉùÆà¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿I¿À¸Í¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Î¾¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢I¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ¤ò38¤Ë¿¤Ð¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿À®µÜ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¡Ê12·î14Æü¤Ë¡Ë¹Ä¹¡ÇÕ¤ËÉé¤±¡¢¡Ê12·î20Æü¤Î¡Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¡Ê2·î15Æü¤Î¡ËºÆ³«¤ÇÉé¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«¿®¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤Î¾¡¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î¾¡Íø¤ò´î¤Ó¡¢¡Öº£Æü¡¢¼«Ê¬¤â¥¢¥Ã¥×¤«¤éÀï¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¦ÉôÊ¬¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÂÎ¸½¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡À®µÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏWE¥ê¡¼¥°ÁÏÀß»þ¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬100»î¹ç¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¿ô»ú¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À®µÜ¡£I¿À¸Í¤Ë¤ÏWE¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢100»î¹ç¤Î½Ð¾ìµÏ¿¤Ï´ÆÆÄ¤¬À±Àî·É¡¢ËÑ¹¯Â¤¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥Õ¥§¥í¥ó¡¢µÜËÜ¤È¤â¤ß¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Âç¤¤Ê¤±¤¬¤â¤Ê¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÇËý¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¿´¤«¤é´î¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´î¤Ó¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®µÜ¤Ï¡¢AFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢2026¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£µÜËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³èÌö¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÀ®µÜ¤ÈGKÂç·§°«¤Î2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏWE¥ê¡¼¥° ¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£À®µÜ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼è¤é¤ì¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÆü¡¹¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Æ¡¹¤¬1¥«·î´Ö¡¢´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¥Áè¤ò´¿·Þ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Î¾¡¤Á¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÂåÉ½¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂåÉ½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ®µÜÍ£¡¢¼«¤é½Ë¤¦ÀèÀ©ÃÆ
