¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«2·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÇîÊª´Û´Ñ¸÷¤¬¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÏÊ¸²½ºâ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤Î¹À¾Ì±Â²ÇîÊª´Û¤â½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ¡Ê2·î15¡Á23Æü¡ËÃæ¡¢ÇîÊª´Û¤Ç¿·Ç¯¤ò²á¤´¤½¤¦¤ÈË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê½ËÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¾Ì±Â²ÇîÊª´Û¤ÏÆ¼¸Ý¤äÌ±Â²¹©·ÝÉÊ¤Î¿¥Êª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¼ýÂ¢¤·¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤Î³ÆÌ±Â²¤ÎÎò»ËÅªÊâ¤ß¤ÈÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼«¼£¶è¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤Ï2ÀéËü¿Í°Ê¾å¤ÈÁ´¹ñ¤Î¾Ê¡¦¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¹À¾Ì±Â²ÇîÊª´Û¤Ï¼«¼£¶è¤ÎÌ±Â²Ê¸²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇîÊª´Û¤Ç¡¢Æ¼¸Ý¤ä°áÁõ¡¢¿¥Êª¤ä»É¤·¤å¤¦¡¢ÀÐ´ï¡¢ÃÝ´ï¤äÌÚ´ï¤Ê¤É5ËüÅÀ¡ÊÁÈ¡ËÍ¾¤ê¤ò¼ýÂ¢¡£¤¦¤Á¡¢Æ¼¸Ý¤Ï345¸Ä¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÇîÊª´Û¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂ¿¤Î¼ýÂ¢¿ô¤È¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£¿¥Êª¤Ï1Ëü8600ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢¥Á¥ï¥óÂ²¤ä´ÁÂ²¡¢¥ß¥ã¥ªÂ²¡¢¥ä¥ªÂ²¡¢¥â¡¼¥é¥ªÂ²¤Ê¤É¹À¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌ±Â²¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇîÊª´Û¤Î²«»íè½¡Ê¤³¤¦¡¦¤·¤ê¡ËÉû´ÛÄ¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀá´ü´Ö¤Ï¡Ö½ÕÀá¤ÎÌ±Â¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£ÎµÉñ¤ä»â»ÒÉñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤«¤éÅÁÅý³Ú´ï¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢±Æ³¨¼Çµï¤Î¡ÖÈé±Æµº¡Ê¥Ô¡¼¥¤¥ó¥·¡¼¡Ë¡×¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºµ»½Ñ¤Î¼Â±é¡¢¿·½Õ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÊ¸²½¤ÎÀ¹±ã¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²«·Ä¹ä¡Ë