篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。次回3月1日（日）よる10時30分より第6話を放送。本日2月22日（日）は第5話を放送した。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

第5話では、こずえの懲戒処分とカルト教団の裁判まであと1日と迫る中、こずえは刑務官・海老原（小関裕太）に疑いを抱き、懲罰室にいる怜治と2人きりで話をする。怜治は、教団が護送中に脱獄を図っていることや海老原がメンバーであることを認め、自分も脱獄のメンバーだったが気が変わったと答える。

怜治は「自分を大切にしてみる」と語り、父親殺しの容疑も否定。妹の日下寿々（梶原叶渚）をかばったのだと言う。その言葉を信じるこずえだったが、すべては怜治の罠だった。怜治は油断したこずえを殴り、裏切りを告げる。

その頃、拘置所では怜治、カルト教団、海老原らを乗せた護送車が裁判所へ向かって走り出していたが、こずえは拘置所内で意識を失って監禁されたままだった。

また、この第5話ではSixTONESによる本作オープニングテーマ『Rebellion』のロングバージョンを放送し、物語の緊迫感をさらに高める演出となった。脱獄サスペンスのスリルと閉塞感から抜け出そうとする主人公の感情を重ねた疾走感あふれるダンスロックチューン。「闇抜ければそこはParadise」「僕らは共犯者」といった歌詞も物語とリンクし、作品の世界観をより一層際立たせている。

第5話 振り返りはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/05.html

3月1日（日）放送の第6話では、拘置所の外に出た護送車がカルト教団によって乗っ取られる。さらに、監禁されたこずえに命の危機が迫り、怜治の事件に急展開が待ち受ける！

第6話 予告映像はこちら：https://youtu.be/GcYsQ9opp9c

第6話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式Threads：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン