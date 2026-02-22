¸ÞÎØ¤Ç¡ÈÉªÅ´¡É¿©¤é¤Ã¤ÆÇÔÂà¡¡¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿Áª¼ê¤¬µ¬Â§ÊÑ¹¹¤òÍ×µá¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï21Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹·è¾¡¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¸ÅÌî·Å¡ÊU-NEXT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬4°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½à·è¾¡¤ÇÆ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹Áª¼ê¤Î¡ÈÉªÅ´Ë¸³²¡É¤Ë·ãÅÜ¡£¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È3ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Õ¥í¥Í¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥²¥¹¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¥Õ¥í¥Í¥¯¤¬Á°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥ì¥²¥¹¤¬Éª¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë½Ð¤¿¥Õ¥í¥Í¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¼ºÂ®¡£4ÈÖ¼ê¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌî¤Ë°ìµ¤¤ËÈ´¤«¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥²¥¹¤ÏÈ¿Â§¤Ë¤è¤ê½ç°Ì·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤á¤º¡£¥Õ¥í¥Í¥¯¤Ï6°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖEUROSPORT¡×¤Î¥É¥¤¥Ä¸ì·÷ÈÇ¤â°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡§¥Æ¥£¥à¡¦¥Õ¥í¥Í¥¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¤Ç¥á¥À¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤¤¡ØMotherf*****¡Ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤«¤é¤«¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¥¤¥«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»ß¤á¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡£Motherf*****!¡Ê¥¯¥½ÌîÏº¡Ë¡×¤ÈË½¸À¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥í¥Í¥¯¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯È¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄÂç½°»æ¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥²¥¹¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥Í¥¯¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
