ÃÈ¤«¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤âÍê¤ì¤ë¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û40¡¦50Âå¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¡ª¡ÖÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×
Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤²¹¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë²ÔÆ¯Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¼¡Âè¤ÇÃÈ¤«¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤âÃå²ó¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£ÊÔ½¸Éô¤Ï¤½¤ó¤Ê´¨ÃÈº¹¤ËÇº¤á¤ë½Õ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Ë¤ÆÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥äー¥É¤¬±Ç¤¨¤ë7Ê¬Âµ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤ä¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Ê¤ì¤ë¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¾æ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë1Ãå¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
T¥·¥ã¥Ä´¶³Ð¤Ç¥é¥Õ¤ËÃå¤é¤ì¤ë7Ê¬Âµ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö7Ê¬Âµ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×\2,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
T¥·¥ã¥Ä´¶³Ð¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥È¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤Æ¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥ªー¥Ðー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È7Ê¬Âµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¤âÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Éý¤È¹ø¤Ë¤«¤«¤ë¾æ´¶¡×¡Ê¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤Î¤¿¤á¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÙ¤¤Éª²¼¤Î¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²ÚÔú¸«¤¨¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡ª