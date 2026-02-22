◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

卓球のシンガポールスマッシュは22日、各種目の1回戦が行われました。

WTTの最上位となる格付けの「スマッシュ」。男女の世界ランク1位につける王楚欽選手や孫穎莎選手ら中国のトップ選手も多く出場します。

女子シングルスでは、橋本帆乃香選手がワイルドカードで出場となる中国の覃予萱選手に3-0のストレート勝利。堅い守りを誇るカットプレーで中国の19歳を下しました。

さらにこの日は長粼美柚選手、大藤沙月選手もストレート勝利で初戦突破。張本美和選手はドイツのミッテルハム選手に第1ゲームを奪われますが、第2ゲーム以降対応し、3-1で逆転勝利を飾りました。一方、木原美悠選手はプエルトリコのA.ディアス選手に敗れ初戦敗退です。

23日に行われる1回戦では、早田ひな選手がブラジルのB.タカハシ選手、伊藤美誠選手が韓国のキム ナヨン選手と対戦します。

男子は松島輝空選手、戸上隼輔選手が初戦を突破。篠塚大登選手は世界ランク3位中国の林詩棟選手に1-3で敗れ、初戦敗退となりました。23日には張本智和選手、宇田幸矢選手、田中佑汰選手が初戦に登場します。

▽22日結果

【女子シングルス1回戦】

張本美和3-1ミッテルハム(ドイツ)

橋本帆乃香3-0覃予萱(中国)

大藤沙月3-0ベリストレム(スウェーデン)

長粼美柚3-0イ ウンヘ(韓国)

木原美悠1-3A.ディアス(プエルトリコ)

【男子シングルス1回戦】松島輝空3-1クエック(シンガポール)戸上隼輔3-1チョ デソン(韓国)篠塚大登1-3林詩棟(中国)